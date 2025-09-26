Netanyahu BM Genel Kurulu'nda Filistin'in tanınmasını kınadı, onlarca diplomat solunu terk etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Filistin topraklarının birçok Batılı ülke tarafından devlet olarak tanınmasını eleştirdi.

Netanyahu, tanıma kararlarının "Yahudileri öldürmek fayda getirir" mesajını verdiğini öne sürdü.

Netanyahu kürsüye çıkarken onlarca diplomat salonu terk etti. Bu nedenle konuşma sırasında BM Genel Kurulu salonunun çoğu boş kaldı. Dışarıda, İsrail'in Gazze'deki savaşına karşı çıkan protestocular Times Meydanı'nda toplandı.

İsrail, Gazze'deki askeri harekâtı nedeniyle uluslararası baskı altında. Bu hafta içerisinde İngiltere, Fransa, Kanada ve Avustralya'nın da olduğu ülkeler Filistin topraklarını devlet olarak tanıdı.

Açılış konuşmasında Netanyahu, İran'ın Ortadoğu'daki vekillerini gösterdiğini söylediği bir harita gösterdi. Ardından İsrail'in geçtiğimiz yıl Lübnan'da Hizbullah'a, Yemen'de Husilere, Gazze'de Hamas'a ve İran'a karşı gerçekleştirdiği askeri operasyonlara değindi.

ABD Başkanı Donald Trump'a Haziran ayında İran'ın Fordo nükleer tesisinin bombalanmasında ABD'nün rolü için teşekkür etti ve Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim 2023 saldırısı ile ABD'ye yönelik 11 Eylül saldırısı arasında paralellikler kurdu.

İran'la bağlantılı grupların "Amerika'ya ölüm" sloganlarına işaret ederek iki ülkenin aynı düşmanlarla savaştığını söyledi.

İsrail Başbakanı, İsrail'in bir Filistin devletinin varlığına izin vermeyeceğini tekrarladı ve bunun İsraillilerin büyük çoğunluğu tarafından desteklendiğini söyledi.

BM soruşturma komisyonunun İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığı yönündeki sonucunu da yalanlayarak bu suçlamanın "temelsiz" olduğunu iddia etti.

Ayrıca birçok BM kuruluşunun, İsrail'in Gazze'ye giren yardım miktarını kasıtlı olarak kısıtladığı yönündeki açıklamalarını da reddetti. Ağustos ayında BM'nin gıda güvenliğini izleyen kurumu Gazze Şehri ve çevresinde kıtlık yaşandığını doğrulamıştı.

Konuşması hoparlörlerle Gazze'ye dinletildi

Netanyahu'nun ofisi, İsrail ordusuna, konuşmasının Gazze'de canlı olarak yayınlanması için Gazze sınırının yakınlarındaki kamyonlara hoparlörler yerleştirilmesi talimatını vermişti.

Netanyahu ayrıca İsrail istihbaratının Gazze'lilerin akıllı telefonlarını hacklediğini ve konuşmasını doğrudan onlara aktaracağını iddia etti. Gazze'deki BBC kaynakları telefonlarının etkilenmediğini söyledi.

Netanyahu, bunun amacını oradaki İsrailli rehinelere bir mesaj ulaştırmak olarak açıkladı.

BM Genel Kurulu kürsüsünden "Cesur kahramanlarımız, ben Başbakan Netanyahu, Birleşmiş Milletler'den canlı yayında sizlere sesleniyorum. Sizi bir saniye bile unutmadık. İsrail halkı sizinle. Tereddüte düşmeyeceğiz ve hepinizi eve getirene kadar dinlenmeyeceğiz" şeklinde seslendi.

Gazze'de halen 48 rehine var ve 20'sinin hayatta olduğu düşünülüyor.

BBC Dünya Servisi'ne konuşan Gazze sakini Fadi, "Konuşmasını çadırların içinde oturan, abluka altındaki sivillere zorla dinleterek onları daha da aşağılamaktan başka ne kazanıyor?" dedi.

Netanyahu konuşmasının ikinci bölümünü İsrail'in bölgedeki komşularına ayırdı. Suriye ile gerilimi azaltma anlaşmasına yakın olduklarını söyledi ve Lübnan hükümetini Hizbullah'ı silahsızlandırma çabalarını hızlandırmaya çağırdı.

İsrailli muhalefet lideri Yair Lapid X'te "Netanyahu bugün diplomatik tsunamiyi durdurmak yerine İsrail Devleti'nin durumunu daha da kötüleştirdi" diye yazdı.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan konuşmanın "sadece mağduriyet, yalancı sofuluk ve rehinelerin acılarına ve savaşçıların fedakarlıklarına karşı tam bir körlük" içerdiğini söyledi.

Gazze'ye hoparlör yerleştirilmesini, "geçersiz, çocukça ve çılgınca" şeklinde nitelendirerek bunun bir "propaganda gösterisi" olduğunu söyledi.

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas 25 Eylül Perşembe günü BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail ve Filistinliler için bir barış planını hayata geçirmek üzere dünya liderleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söylemişti.

Netanyahu konuşmasını bitirdikten kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere ayrı bir demeç verdi: "Sanırım Gazze konusunda bir anlaşmaya vardık" dedi. Trump daha fazla ayrıntı vermedi ancak sözleri bir ateşkes anlaşmasının yakın olabileceğine dair iddiaları beraberinde getirdi.

Savaşın başlamasından bu yana uluslararası gazetecilerin Gazze Şeridi'ne kendi başlarına girmelerinin İsrail tarafından yasaklanmış olması, her iki tarafın iddialarının doğrulanmasını zorlaştırıyor. Bazı gazeteciler İsrail ordusu tarafından kontrollü olarak Gazze'ye sokuldu.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas öncülüğünde İsrail'in güneyine düzenlenen ve yaklaşık 1.200 kişinin öldüğü, 251 kişinin de rehin alındığı saldırıya karşılık olarak Gazze'ye bir harekât başlattı.

Bölgenin Hamas tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı'na göre, o tarihten bu yana Gazze'deki İsrail saldırılarında en az 65.549 kişi hayatını kaybetti.