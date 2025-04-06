Netanyahu, ABD'de Gümrük Vergileri ve İran Tehdidini Görüşecek

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gümrük vergileri, Gazze ve "İran tehdidi" gibi konuları görüşmek için ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere Washington'a gideceği bildirildi. Görüşmede İsrail- Türkiye ilişkilerinin de ele alınması bekleniyor.

İngiltere merkezli The Guardian'a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, görüşmenin yarın gerçekleşeceğini söyledi. Netanyahu'nun, Trump'ın İsrail'den ithal edilen mallara, beklenmedik bir şekilde yüzde 17 gümrük vergisi getirmesi, Gazze'de ateşkesin bir türlü sağlanamaması ve İran'ın nükleer programına ilişkin artan endişeler gibi çok sayıda sorunu, görüşmede gündeme getirmesi bekleniyor. Netanyahu'nun Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ayrıca Trump'la "gümrük vergileri, İsrailli rehineleri (Gazze'den) geri getirme çabaları, İsrail-Türkiye ilişkileri, İran tehdidi ve İsrail liderini savaş suçlarıyla itham eden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı mücadeleyi görüşmek üzere" bir araya geleceği belirtildi.

UCM, geçen kasım ayında, Netanyahu hakkında Gazze'de işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama kararı çıkarmıştı. Öte yandan, gümrük vergisine gelen zamların yerine Trump'la daha iyi bir anlaşma yapmak üzere Washington'a giden ilk yabancı lider Netanyahu olacak.

İsrail, Trump'ın büyük küresel gümrük vergisi duyurusundan bir gün önce, geçen hafta salı günü, durumdan etkilenmemek için "önleyici bir adım" atmış ve neredeyse tüm ülkelere uygulanan gümrük vergilerinden kaçmaya çalışmıştı. Buna göre İsrail, bu vergilerden etkilenen yüzde 1 oranındaki ABD malları üzerindeki tüm vergileri düşürmüştü.

Ancak Trump, ABD'nin müttefiki ve askeri yardımlardan en çok yararlanan ülkeyle önemli bir ticaret açığı olduğunu söyleyerek gümrük vergilerini uygulamaya devam etmişti.

ABD, İsrail'in en yakın müttefiki, aynı zamanda en büyük ve tek ticari ortağı. İki ülke, 40 yıl önce bir serbest ticaret anlaşması imzalamıştı. Hala yürürlükte olan anlaşmaya göre, ABD'den İsrail'e gelen malların yaklaşık yüzde 98'i artık vergiden muaf.

İsrailli bir Maliye Bakanlığı yetkilisi, 3 Nisan Perşembe günü yaptığı açıklamada, Trump'ın son gümrük vergisi duyurusunun İsrail'in makine ve tıbbi ekipman ihracatını etkileyebileceğini söyledi.