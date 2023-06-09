Nesli Tehlike Altındaki Caretta Caretta Kundu Sahilinde Ölü Bulundu

ANTALYA'nın Kundu sahilinde, 15-20 yaşlarında olduğu değerlendirilen, nesli tehlike altındaki caretta caretta ölü bulundu. Kaplumbağanın, sırtında hız teknesi pervanesine ait derin kesikler olduğunu, bu nedenle öldüğü belirlendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde nesli kritik türler arasında bulunan caretta carettaların Akdeniz sahillerindeki yuvalama sezonu devam ederken, Antalya'nın Kundu bölgesindekiler ölü bir caretta caretta bulundu. Kundu'dan başlayıp Kadriye, Belek, Boğazkent, Denizkent sahilleri boyunca 30 kilometrelik alanda 25 yıla yakın süredir deniz kaplumbağalarının her yıl yuvalama ve yavruların yuvadan çıkış dönemlerini takip eden Ekolojik Araştırmalar Derneği'ne (EKAD) haber verildi. EKAD ekipleri, yaptıkları incelemede, deniz kaplumbağasının bir hız teknesinin pervanesinin çapması sonucu öldüğünü belirledi.EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, caretta caretta türü deniz kaplumbağasının 15-20 yaşlarında genç bir birey olduğunu, sırtında da çok derin kesik yaralar bulunduğunu bildirdi. Bu tür kesiklerin ancak sürat teknelerinin hızlı gitmesi ve hayvanın da kaçamaması nedeniyle pervanesinin çarpmasından kaynaklanabileceğini söyleyen Dr. Canbolat, sırtındaki derin kesik izlerinin de bunu gösterdiğini belirtti.