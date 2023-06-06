Nepal Ordusu, Everest ve Diğer Dağlarda Temizlik Kampanyası Düzenledi

Nepal ordusu öncülüğündeki ekipler, Everest Dağı ve üç başka dağda düzenlenen temizlik kampanyaları kapsamında dağcıların bıraktığı 35.708 kg atığı topladı. Temizlik çalışmaları Pazartesi günü tamamlandı.

KATMANDU, 6 Haziran (Xinhua) -- Nepal ordusu öncülüğündeki ekipler, Everest Dağı ve üç başka dağda düzenlenen temizlik kampanyaları kapsamında dağcıların bıraktığı 35.708 kg atığı topladı. Temizlik çalışmaları Pazartesi günü tamamlandı.

Nepal ordu sözcüsü Krishna Prasad Bhandari, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Dört farklı dağdan toplam 35.708 kg atık toplandı" dedi.

Üç ekip, Everest ve Lhotse dağlarından 13.621 kg, Annapurna Dağı'ndan 3.567 kg ve Baruntse Dağı'ndan 18.529 kg atık topladı.

28 Mart günü başlayan temizlik kampanyası, Dünya Çevre Günü'nde sona erdi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre temizlik kampanyası sırasında ekiplerle birlikte çalışan iki Şerpa tırmanma rehberi hayatını kaybederken, dört Nepal ordu mensubu da yaralandı.

Nepal ordusu, 2019'dan beri Everest Dağı ve diğer yüksek dağlardaki atık toplama çalışmalarına öncülük yapıyor.