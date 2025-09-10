Nepal'de Yolsuzluk Karşıtı Protestolar Sıradışı Şiddet İçeriyor

(ANKARA) - Nepal'de yolsuzluk karşıtı eylem ve protestolara güvenlik güçlerinin silah kullanarak müdahalesi sonucu ölü sayısı 22'ye yükseldi. Protestocular, hükümet binalarını ve siyasilerin evlerini ateşe verdi. Protestolar nedeniyle hükümetin istifasının ardından yeni yönetimde kimin görev alacağı ise belirsizliğini koruyor.

Nepal'de hükümet güçlerinin bir gün önce protestoculara ateş açarak en az 19 kişiyi öldürmesinin ardından protestocular başkent Katmandu'daki Parlamento, Yüksek Mahkeme binaları ve bir dizi hükümet yetkilisinin evlerini kundakladı. Evi ateşe verilen Nepal'in eski Başbakanı Jhala Nath Khanal'in eşi hayatını kaybetti. Protestocular Khanal'ın evini bastıkları ana ait şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Bu hafta başlayan yolsuzluk karşıtı şiddetli eylemler, hükümetin tepki çeken sosyal medya yasağını geri çekmesi ve Nepal Başbakanı Sharma Ali'nin istifa etmesine rağmen devam etti. Toplamda dört kabine bakanı da istifa etti; bunların üçü, Oli'nin komünist partisiyle koalisyon halinde olan Nepali Kongre'den. Başbakan Sharma Oli ve diğer üst düzey yetkililerin istifasının ardından kimin yönetimde olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Gece yarısından hemen sonra ölü sayısı 22'ye çıkınca Katmandu'nun bazı caddelerinde askerler ve ağır silahlı polisler görüldü.

Nepal'in önde gelen güvenlik kurumlarının başkanları, ortak bir açıklama yaparak sükunet çağrısında bulunurken, siyasi partilere krize barışçıl bir çıkış yolu bulmaları için seslendi.

Nepalli yetkililer geçen hafta WeChat, YouTube ve LinkedIn dahil 26 sosyal medya platformunu hükümete kaydolmadıkları gerekçesiyle yasaklamıştı. Ancak dün sabah tüm platformlar yeniden erişime açıldı.

Güney Asya bölgesinde yaşanan diğer protestolara benziyor

Kriz, Güney Asya bölgesinde yaşanan diğer huzursuzluklara benzer şekilde gelişiyor. Bir yıl önce, Bangladeş'in başkenti Dakka'da benzer sahneler yaşanmış, başbakanı öfkeli sokak protestolarıyla görevden uzaklaştırılmış ve ülkesini terketmişti. Yaklaşık üç yıl önce benzer bir durum Güney Asya'daki Sri Lanka'da da yaşandı.

Çoğu genç ve genç yetişkinlerden oluşan eylemciler, protestoları için "Z Kuşağı protestosu" adını kullanıyor. Bölge medyasında, halkın ülkedeki ekonomik eşitsizlik ve yolsuzluk davalarından rahatsız olduğu, ülkenin en büyük kronik sorununun ise istihdam eksikliği olduğu değerlendirmeleri yer alıyor.