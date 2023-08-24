Nepal'de Tapınak Ziyaretçilerini Taşıyan Otobüsün Kaza Yapması Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal'de Hindular için kutsal sayılan Pashupatinath Tapınağı'nı ziyaretten dönenleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kazada 6 Hindistan vatandaşı ve 1 Nepal vatandaşı yaşamını yitirdi.