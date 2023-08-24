Nepal'de Tapınak Ziyaretçilerini Taşıyan Otobüsün Kaza Yapması Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti
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Nepal'de Hindular için kutsal sayılan Pashupatinath Tapınağı'nı ziyaretten dönenleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kazada 6 Hindistan vatandaşı ve 1 Nepal vatandaşı yaşamını yitirdi.
Nepal'de Hindular için kutsal sayılan Pashupatinath Tapınağı'nı ziyaretten dönenleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin açıklama yapan yerel polis yetkilileri, yaşamını yitirenlerden 6'sının Hindistan, birinin Nepal vatandaşı olduğunu bildirdi.
Ülkenin güneyinde bulunan Bara bölgesindeki kazada 19 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Pashupatinath Tapınağı'ndan dönen ziyaretçileri taşıyan otobüsün şoförü gözaltına alındı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.