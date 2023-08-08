Nepal'de meydana gelen heyelanda bir kişi öldü, 6 kişi kayıp
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Nepal'in Bagmati eyaletinin Makwanpur ilçesinde meydana gelen heyelanda aynı aileden bir kişinin öldüğü, 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Heyelanın aşırı yağışlar nedeniyle meydana geldiği belirtildi.
Nepal'in Bagmati eyaletinin Makwanpur ilçesinde meydana gelen heyelanda aynı aileden bir kişinin öldüğü, 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Kathmandupost'un haberine göre, Makwanpur ilçesinde yerel saatle 04.00'da heyelan meydana geldi.
Aşırı yağışların yol açtığı heyelanda 55 yaşındaki bir kadın eviyle birlikte toprak altında kaldı.
Yetkililer, bölge halkının kurtardığı kadının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ve aynı evdeki 6 kişiye ise ulaşılamadığını kaydetti.
Makwanpur Emniyet Müdür Yardımcısı Bahadur Karki, güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bilgisini paylaştı.