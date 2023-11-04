Nepal'de meydana gelen depremde ölü sayısı 128'e yükseldi

KATMANDU, 4 Kasım (Xinhua) -- Nepal'in batısında sığ bir derinlikte meydana gelen şiddetli depremde kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısı 128'e yükseldi.

Nepal Polis Sözcüsü Kuber Kadayat, Cumartesi günü Xinhua'ya verdiği demeçte, Cuma gecesi yerel saatle 23.47'de Nepal'in batısındaki Jajarkot ve Rukum West bölgelerini vuran 6,4 büyüklüğündeki depremde 128 kişinin hayatını kaybettiğini ve 140 kişinin yaralandığını söyledi.

Sözcü, köprülerin hasar görmesi ve depremin yol açtığı heyelanlar yüzünden yolların kapanması nedeniyle kurtarma ekiplerinin bazı bölgelere ulaşmakta güçlük çektiğini belirtti.

Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi'nden Lok Bijay Adhikari, depremin yerin 10-15 kilometre derinliğinde meydana geldiğini ve Cumartesi günü sabah saatlerine kadar büyüklüğü 4,0'ın üzerinde dört artçı sarsıntının tespit edildiğini açıkladı.

Yetkili, "Artçı sarsıntılar devam ediyor" diye ekledi.

Nepal hükümeti, kurtarma çalışmalarına ve depremde yaralananların tedavisine odaklanıyor.

Xinhua'ya konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Narayan Prasad Bhattarai, "Kurtarma ve yaralıların tedavisi birinci önceliğimiz" dedi.

Bhattarai, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal'ın, Cumartesi günü sabah saatlerinde sağlık çalışanlarıyla birlikte deprem bölgesine gittiğini ve kurtarma operasyonları için helikopterlerin devreye sokulduğunu ifade etti.

Bhattarai, "Kurtarma çalışmalarına odaklandığımız için hasar gören evler ve altyapı tesisleri konusunda henüz tespitte bulunamadık. Şu ana kadar diğer bölgelerden can kaybı bildirilmedi" dedi.

Ekim ayında Nepal'in iç kesimindeki Dhading bölgesinde biri 6,1 olmak üzere büyüklüğü 4,0'ın üzerinde üç deprem meydana gelmişti.

2015 yılında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremdeyse yaklaşık 9.000 kişi hayatını kaybetmiş, dağlık bölgedeki ülkede yarım milyondan fazla ev hasar görmüştü.