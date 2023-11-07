Nepal'de meydana gelen depremde 157 kişi hayatını kaybetti

Nepal'in Jajarkot bölgesinde meydana gelen depremde 157 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda ev hasar gördü.

JAJARKOT, 7 Kasım (Xinhua) -- Nepal'in Jajarkot bölgesinde meydana gelen depremde yıkılan bir evin önünden geçen bir adam, 6 Kasım 2023.

Nepal İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi'ne göre, deprem nedeniyle Pazartesi günü yerel saatle 19.00 itibarıyla toplam 157 kişinin öldüğü ve 349 kişinin yaralandığı teyit edildi. Ayrıca 17.529 evin kısmen hasar gördüğü ve 17.792 evin ise tamamen yıkıldığı tespit edildi. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)