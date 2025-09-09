Nepal Başbakanı K.P. Sharma Oli İstifa Etti, Yolsuzluk Karşıtı Protestolar Şiddetlendi

(ANKARA) - Nepal Başbakanı K.P. Sharma Oli, hükümet binalarının ateşe verildiği yolsuzluk karşıtı protestolar ve polis müdahalesinde 19 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel, yeni hükümeti kurma sürecini başlattı.

Nepal'de hükümetin, Facebook, X, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına yasak getirmesi, özellikle gençler arasında büyük bir öfkeye neden oldu. "Z Kuşağı" olarak adlandırılan gençler, yolsuzluk karşıtı taleplerle birleşen bu yasağı protesto etmek amacıyla sokağa çıktı.

Nepal'in başkenti Katmandu'da parlamento binasına yapılan yürüyüş sırasında polis müdahalesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı. Ölenler arasında üniformalı öğrenciler ve kadınlar olduğu bildirildi.

Olayların ardından hükümet, sosyal medya yasaklarını kaldırarak sosyal medya platformlarına erişimi yeniden sağladı. Nepal Başbakanı K.P. Sharma Oli, 19 kişinin ölümü nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, mağdur ailelere tazminat ödeneceğini ve yaralılara ücretsiz tedavi sunulacağını açıkladı.

Protestocular, hükümet binalarını ateşe verdi

Oli ayrıca, olayları araştıracak bir komite kurulacağını duyurdu. Ancak bu adımlar gençlerin hükümete karşı duyduğu öfkeyi dindirmeye yetmedi; protestolar, devam ederken bazı göstericiler, Oli'nin özel konutu, parlamento binasını ve diğer hükümet binalarını ateşe verdi. Protestocuların daha sonra, bakanların evlerine saldırması üzerine Nepal Ordusu, bakanları helikopterle konutlarından tahliye etti.

Nepal merkezli The Kathmandu Post'un haberine göre, üst düzey güvenlik yetkilileri, ordu birliklerinin parlamento binasını korumak için de görevlendirildiğini ve yüksek rütbeli yetkililerin askeri kışlalarda güvenlik sağlanarak korunduğunu bildirdi.

Nepal'in havacılık otoritesi, Katmandu'daki uluslararası havalimanının protestolar nedeniyle kısmen kapatıldığını açıkladı.

Bakanlar'dan peş peşe istifa

The Kathmandu Post gazetesinin aktardığına göre, Su Temini Bakanı Pradeep Yadav, protestolara hükümetin şiddetli müdahalesi sonucu 19 kişinin ölmesini gerekçe göstererek istifa etti. Yadav, yaptığı açıklamada, Gen Z protestolarını desteklediğini ve hükümetin baskısına karşı çıktığını belirterek istifa ettiğini açıkladı.

Yadav, gençlere seslenerek, "Sevgili genç kardeşlerim, siz benim ilk yoldaşlarım ve enerji kaynağımsınız. Herkese sakin olmalarını ve gençleri doğru yöne rehberlik ederek desteklemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

The Kathmandu Post ayrıca, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak ve Tarım Bakanı Ramnath Adhikari de hükümet karşıtı eylemler nedeniyle görevlerinden ayrıldığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Paudel yeni bir hükümet kurma sürecini başlattı

Yaşanan olayların üzerine Nepal Başbakanı Oli, Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel'a yazdığı mektupta, "bugünden itibaren" görevinden istifa ettiğini belirtti. Oli, istifa gerekçesini, Nepal'in "politik bir çözüme ve sorunların çözümüne yönelik daha ileri adımlar atabilmesi" olarak açıkladı. Paudel'in, yeni bir hükümet kurma sürecini başlattığı belirtildi.

Hindistan'dan itidal çağrısı

Hindistan, göstericilerin öldürülmesinden "derin üzüntü duyduğunu" ve kitlesel protestolar devam ederken durumu "yakından izlediğini" açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Yakın bir dost ve komşu olarak, tüm tarafların itidal göstermesini ve ortaya çıkan sorunları barışçıl yollar ve diyalog ile çözmesini umuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Yetkililerin Katmandu ve Nepal'in diğer bazı şehirlerinde sokağa çıkma yasağı uyguladığını da not ettik. Nepal'de bulunan Hint vatandaşlarının dikkatli olmaları ve Nepal makamları tarafından yayımlanan adım ve yönergelere uymaları tavsiye edilir" denildi.

Protestolar, Nepal'deki toplumsal sorunların bir göstergesi

Batı medyasında yer alan haberlerde, bu gelişmelerin, Nepal'de genç nüfusun hükümete karşı memnuniyetsizliğini ve sistemsel sorunları gözler önüne serdiğine dikkat çekildi. Buna göre, yüksek işsizlik, yolsuzluk ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılar, gençlerin sokağa çıkıp hükümet karşıtı protestolar düzenlemesinin başlıca sebepleri arasında yer aldı. Protestoların, Nepal'de uzun süredir devam eden toplumsal sorunların bir göstergesi olduğu vurgulandı.