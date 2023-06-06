Nepal Başbakanı Hindistan'la sınır sorunlarının çözümü için görüşmeler yapılması gerektiğini belirtti

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, Hindistan'la sınır sorunlarının çözülmesi için iki ülkeden yetkililerin masada bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. Dahal, ayrıca Tarai bölgesindeki Hint kökenlilere vatandaşlık sözü vermesine yönelik iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, Hindistan'la sınır sorunlarının çözülmesi için iki ülkeden yetkililerin masada bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

India Today sitesinin haberine göre, Hindistan'a 4 günlük resmi ziyaretinin sora ermesinin ardından ülkesine geri dönen Dahal, mecliste milletvekillerinin Hindistan ziyareti ve Tarai bölgesindeki Hint kökenlilere vatandaşlık sözü vermesine yönelik sorularını yanıtladı.

Dahal, "Hindistan ziyaretim sırasında çeşitli konularda görüşmeler yapıldı. Ulusal çıkar ve egemenlikle ilgili konularda endişeliyiz. Harita konusunda da görüşmeler yapıldı." dedi.

Hindistan'la sınır sorunlarının çözüme ulaşması için görüşmelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Dahal, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile "dostluklarını" koruyarak bu sorunun çözülmesi konusunda anlaştıklarını dile getirdi.

Tarai bölgesindeki Hint kökenlilere vatandaşlık sözü vermesine yönelik iddialarla ilgili Vatandaşlık Yasasının meclis tarafından kabul edildiği için Cumhurbaşkanı'na iletildiğini söyleyen Dahal, tasarı uzun süredir kabul edilmediği için birçok kişinin vatandaşlıktan mahrum bırakıldığını vurguladı.

Dahal, "ülkeyi satmakla" suçlanıyor

Nepal muhalefeti, ülkeyi satmakla suçladığı Başbakan Dahal'in Hindistan ziyareti sırasında Tarai bölgesindeki Hint kökenlilere vatandaşlık sözü verdiğini iddia etmişti.

Nepal Üst Mahkemesinde Yargıç Manoj Kumar Sharma'dan oluşan heyet, Başbakan Dahal'ın Hindistan ziyaretinden birkaç saat önce, Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel'in onayladığı Vatandaşlık Yasası'nın uygulanmasını geçici olarak durdurmuştu.

Muhalefet tarafından, Vatandaşlık Yasası'nın onaylanmasının Yeni Delhi'nin yaklaşık 5 yıl önce Hindistan sınırında bulunan Tarai bölgesindeki Hintlere vatandaşlık verilmesi konusundaki talebi doğrultusunda gerçekleştiği düşünülüyor.

Uzmanlar ise Vatandaşlık Yasası'nın daha önceki Meclis tarafından bir önceki cumhurbaşkanına sunulduğunu ve iki kez reddedildiğini belirterek, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Poudel'in aynı yasayı onaylama yetkisinin olmadığını vurguluyor.

Hindistan- Nepal sınır anlaşmazlıkları

Yeni Delhi yönetimi, Hindistan ile Nepal arasındaki tartışmalı 400 kilometrekarelik Kalapani bölgesinin Uttarakand eyaleti içerisinde yer aldığını, Nepal ise Dharchula bölgesi sınırlarında olduğunu savunuyor.

Nepal'in iddiasına rağmen Kalapani, Hindistan ile Çin arasında 1962'de yaşanan savaştan bu yana Hindistan'ın Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP) tarafından yönetiliyor.

Hindistan, Nepal'in rızası olmadan tüm Kalapani'nin kendi topraklarında yer aldığını gösteren yeni haritasını geçen sene yayımlamıştı.

Nepal ise geçen haftalarda Hindistan'daki Lipulekh, Limpiyadhura ve Kalapani'nin içerisinde bulunduğu 300 kilometrekarelik dağlık araziyi, kendi sınırlarında gösteren bir harita yayımlamıştı.

Nepal'in Lumbini bölgesi ve Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaleti arasında bulunan 140 kilometrekarelik tartışmalı bölge Susta ise Nepal tarafından kontrol ediliyor.