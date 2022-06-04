Nehirden ok gibi çıkan timsah, 2 yaşındaki çocuğu yuttu! Acılı anne göle girip ağzını açmaya çalıştı - Haberler

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Nehirden ok gibi çıkan timsah, 2 yaşındaki çocuğu yuttu! Acılı anne göle girip ağzını açmaya çalıştı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Nehirden ok gibi çıkan timsah, 2 yaşındaki çocuğu yuttu! Acılı anne göle girip ağzını açmaya çalıştı

ABD'deki Walt Disney World bölgesine tatile giden ailenin 2 yaşındaki oğulları Lane Graves, nehir kenarında yürüdüğü sırada bir timsah tarafından yutuldu. Oğullarının durumunu gören anne ve baba, nehre dalarak timsahın ağzını açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin popüler tatil bölgelerinden Walt Disney World'de meydana gelen olay, duyanları donuk bıraktı.

Nehir kenarında yürüyen 2 yaşındaki lane Graves, bir anda ok gibi fırlayan timsah tarafından kapıldı. Oğullarının timsah tarafından kaçırıldığını gören baba Matt ve anne Melissa hemen nehre daldı.

Nehirden ok gibi çıkan timsah, 2 yaşındaki çocuğu yuttu! Acılı anne göle girip ağzını açmaya çalıştı

Graves'in anne ve babası, korkusuzca timsahın önüne atlayarak ağzını açmaya çalıştı. Fakat tüm çabaları boşuna gitti. Timsah dakikalar içerisinde gözden kaybolarak nehrin ortalarına doğru gitti.

Nehirden ok gibi çıkan timsah, 2 yaşındaki çocuğu yuttu! Acılı anne göle girip ağzını açmaya çalıştı

Polis ekipleri, duyanları şaşkınlığa uğratan olayla ilgili bilgi verdi. Buna göre timsahın olay sırasında çenesini kilitlediği ve çocuğu anne-babasının mücadelesindençok önce öldürmüş olabileceği belirlendi.

Nehirden ok gibi çıkan timsah, 2 yaşındaki çocuğu yuttu! Acılı anne göle girip ağzını açmaya çalıştı

Anne ve babanın, timsahın gidişini çaresizlik içerisinde izlemesi ise herkesi kahretti. Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Yaşam Dünya Haberler

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