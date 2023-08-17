Neftçi hangi ülkenin takımı? Neftçi Bakü hangi ligde oynuyor?

Avrupa kupalarında gösterdiği performansa dikkatleri çeken Neftçi, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Takım hakkında detaylar merak edilirken Neftçi hangi ülkenin takımı ve Neftçi hangi ligde oynuyor, gibi konular araştırıldı.

Ulusal liginde ve Avrupa sahnesinde dikkatleri çeken Neftçi, ülkemizde de araştırılan futbol takımlarından biri haline geldi. Peki, Neftçi hangi ülkenin takımı? Neftçi hangi ligde oynuyor?

NEFTÇİ BAKÜ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Neftçi Bakü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrini temsil eden, Azerbaycan'ın en ünlü ve en başarılı futbol kulübüdür. Tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir. Neftçi takımı ülke çapında tüm yarışlarda rekora sahiptir.