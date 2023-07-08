NATO Zirvesi Ukrayna'yı İttifaka Daha da Yakınlaştıracak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Vilnius'taki NATO zirvesinde Ukrayna'nın ittifaka daha da yakınlaşacağını söyledi. Zirvede Ukrayna için üç unsurdan oluşan bir paket üzerinde anlaşılması bekleniyor.

KİEV, 8 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna hükümetine bağlı Ukrinform haber ajansının bildirdiğine göre, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Vilnius'taki NATO zirvesinin Ukrayna'yı ittifaka daha da yakınlaştıracağını söyledi.

Stoltenberg Cuma günü yaptığı açıklamada, "Liderlerimizin Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını bir kez daha teyit etmelerini ve Ukrayna'yı bu hedefe nasıl yaklaştıracakları konusunda anlaşmalarını bekliyorum" dedi.

Stoltenberg, zirvede müttefiklerin Ukrayna için üç unsurdan oluşan bir paket üzerinde anlaşacaklarına inandığını dile getirdi.

Stoltenberg'e göre bu paket, Ukrayna'ya çok yıllı bir yardım programı sağlanmasını, NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulması yoluyla siyasi bağların geliştirilmesini ve Ukrayna'nın NATO üyesi olacağının yeniden teyit edilmesini içerecek.

NATO Ukrayna'yı 2020 yılında Geliştirilmiş Fırsatlar Ortağı olarak tanımıştı.

Vilnius NATO zirvesi 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da gerçekleştirilecek.