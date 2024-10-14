NATO, Yıllık Nükleer Tatbikatı 'Steadfast Noon'u Başlattı

NATO, yıllık nükleer tatbikatı 'Steadfast Noon'un başlayacağını açıkladı.

NATO, yıllık nükleer tatbikatı 'Steadfast Noon'un bugün başlayacağını ve iki hafta süreceğini duyurdu.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikata 60'tan fazla uçak katılacak. Batı Avrupa üzerinde eğitim uçuşlarının yapılacağı tatbikat kapsamında ABD'nin nükleer füze taşıyabilen savaş uçakları da yer alacak.

Açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin "Nükleer caydırıcılık, müttefik güvenliğinin temel taşıdır. Steadfast Noon, İttifak'ın nükleer caydırıcılığı açısından önemli bir sınavdır ve her türlü düşmana NATO'nun tüm müttefikleri koruyacağı ve savunacağı yönünde net bir mesaj verir" ifadelerine yer verildi.

NATO'nun nükleer tatbikatı, her yıl ekim ayında yapılıyor. Bu yılki tatbikat, ev sahibi ülkeler Belçika ile Hollanda üzerinden, Danimarka, İngiltere ve Kuzey Denizi üzerindeki hava sahasında uçuşları içeriyor.