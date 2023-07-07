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NATO'ya Destek Güçlü, Ukrayna'ya Yardım Devam Edilmeli

NATO'ya Destek Güçlü, Ukrayna'ya Yardım Devam Edilmeli

Dünya Haberleri

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde yapılan anket sonuçlarına göre, genel olarak NATO'ya destek güçlü kalmaya devam ederken, Ukrayna'ya yardıma devam edilmesi de destekleniyor.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde 31 müttefik ülke ve İsveç'te gerçekleştirilen ve kamuoyunun NATO üyeliğine, ortak savunmaya ve savunma harcamalarına olan desteğini ölçen NATO anketine göre genel olarak, NATO'ya destek güçlü kalmaya devam ederken, Ukrayna'ya yardıma devam edilmesi de destekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Litvanya Ukrayna Rusya Dünya Haberler

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