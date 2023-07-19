NATO ve Sırbistan, Kosova'daki Gergin Durumu Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki gergin durumu görüşmek üzere bir araya geldi. Stoltenberg, NATO'nun Kosova barış gücü KFOR'un görevini tarafsız şekilde sürdüreceğini belirtirken, Vucic ise NATO'dan Sırpların güvenliğini sağlamasını istedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki gergin durumu görüşmek üzere bir araya geldi.

Brüksel'deki görüşme hakkında açıklama yapan Stoltenberg, NATO'nun Kosova barış gücü KFOR'un yıllardır bölgede görev yaptığını ifade ederek, görevlerinin Birleşmiş Milletler'in (BM) verdiği yetkiye dayandığını, Kosova'daki misyonun tarafsız şekilde görevini yürüttüğünü belirtti.

Stoltenberg, mayıs ayındaki olaylarda KFOR askerlerinin saldırıya uğradığını, 3'ü ağır olmak üzere 93 askerin yaralandığını hatırlatarak, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bölgedeki varlığın 500 asker gönderilerek artırıldığını kaydeden Stoltenberg, "Yetkimizi tarafsız şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. BM yetkisini uygulamak için gerekli kuvvetlerimizin bulunmasını sağlayacağız." dedi.

Stoltenberg, Kosova'nın kuzeyinde gerginliğin düşürülmesi ve gerilimi artırıcı söylemlerden kaçınılması çağrısını yineledi ve tek çıkar yolun AB'nin kolaylaştırıcılığındaki Belgrad-Priştine Diyaloğunun yapıcı şekilde devam ettirilmesi olduğunu vurguladı.

Vucic: NATO Sırpların güvenliğini sağlamalı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise sadece Kosova'nın kuzeyinde değil, genelindeki gelişmelerden endişeli olduğunu söyledi.

Kosova'daki gelişmelerin kendileri için sadece siyasi değil aynı zamanda güvenlik meselesi haline geldiğini dile getiren Vucic, gerginliğin artması konusunda Kosovalı yetkilileri suçladı.

Vucic, vurularak ciddi şekilde yaralanan, ayrıca temelsiz suçlamalarla tutuklanan Sırplar bulunduğunu ifade ederek, "BM kararına bakarsak NATO'nun Kosova'daki güvenlik ve emniyetten sorumlu olduğunu görüyoruz. Sizden Sırpların emniyeti ve güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Çünkü son 6 ayda 6 Sırp Arnavutlar tarafından vuruldu." diye konuştu.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına almış, Sırbistan bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Zaman zaman karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu belirtiliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulunmasına çalışılıyor.