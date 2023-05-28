NATO ve AB, Kosova-Sırbistan Gerilimini Ele Aldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova-Sırbistan arasındaki gerilimi ele aldı. Görüşmede, Priştine ve Belgrad'ın AB önderliğindeki diyaloğa girmesi gerektiği vurgulandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptıkları telefon görüşmesinde Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilimi ele aldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kosova-Sırbistan arasındaki gerilim ele alındı. Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Priştine ve Belgrad, barış ve normalleşmeye giden tek yol olan AB önderliğindeki diyaloğa şimdi girmeli. Priştine gerilimi azaltmalı ve tek taraflı, istikrarı bozucu adımlar atmamalı" ifadelerini kullanarak, NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Kosova-Sırbistan arasındaki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde 26 Mayıs'ta Sırpların yoğun olarak yaşadığı belediyelerde etnik Sırplar ile Kosova polisi arasında gerginlik yaşanmış, polis, Sırplar tarafından boykot edilen ve seçimle göreve gelen Arnavut asıllı yeni belediye başkanlarının belediye binalarına girişine izin vermeyen göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulunmuştu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Kosova'da yaşanan gerginliklerin ardından orduya savaşa hazır olma ve Kosova sınırına hareket emri vermişti.

Öte yandan, Sırbistan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. - BRÜKSEL