NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, Ürdün'ün güvenliğini desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Ürdün, NATO'nun Orta Doğu'daki en önemli müttefiki olarak değerlendiriliyor.

NATO Ürdün'ün Güvenliğini Desteklemek İçin Her Şeyi Yapacak

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, NATO'nun Ürdün'ün güvenliğini desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.

Bauer, Ürdün resmi televizyonuna verdiği röportajda, Ürdün'ün "NATO'nun Orta Doğu'daki en önemli müttefiki" olduğunu ifade etti.

NATO yetkilisi "Ürdün, coğrafi konumu, güvenli ve istikrarlı olması ve çevre ülkeler açısından taşıdığı önem başta olmak üzere birçok nedenden ötürü NATO için çok önemli bir ülke." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün birçok Orta Doğu ülkesi ve NATO üyesi ülkeler için terörle ve aşırıcılıkla mücadelede örnek alınacak bir ülke haline geldiğine işaret eden Bauer, şunları kaydetti:

"Ürdün'ün güvenliğinin sağlanması ve sınırlarının denetimi konusunda daha fazla destek sağlamalı, terörle ve aşırıcılıkla mücadelede onun yanında yer almalıyız. Mültecilere ev sahipliği yapması konusunda da destek vermeliyiz. ve NATO olarak bunları sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Ürdün ordusundan yapılan açıklamaya göre, NATO Askeri Komitesi Başkanı Bauer, ülkeye gerçekleştirdiği daha önce duyurulmayan ziyareti kapsamında dün Ürdün Ordu Komutanı Yusuf el-Huneyti ile görüştü.

Ürdün ordusu, Ekim 2021'den bu yana Suriye'den Ürdün'e geçmeye çalışan, uyuşturucu, silah ve patlayıcı yüklü çok sayıda insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

Suriye ve Ürdün, sınırdaki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla 23 Temmuz'da bir güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Toplantıya Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti ve İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ve İstihbarat Başkanı Tümgeneral Husam Luka katılmıştı.

Buluşmada, uyuşturucu tehlikesi, üretim ve kaçakçılık kaynakları ile kaçakçılık operasyonlarını organize eden, yöneten ve uyuşturucunun sınırdan kaçak yollarla Ürdün'e girişini yürüten taraflarla mücadelede işbirliği ele alınmıştı.