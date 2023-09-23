NATO, Ukrayna'yı çatışmalar sona erene kadar üye olarak kabul etmeyecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın çatışmalar sona erene kadar NATO üyesi olamayacağını belirtti. Stoltenberg, Ukrayna'ya Batı tarzı silahların sağlanması ve askerlerin eğitilmesinin NATO üyeliğine yaklaştırdığını söyledi.

KİEV, 23 Eylül (Xinhua) -- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'yı çatışmalar sona erene kadar üye olarak kabul etmeyeceğini söyledi.

Ukrayna hükümetine bağlı Ukrinform haber ajansının Cuma günü bildirdiğine göre Stoltenberg bu açıklamayı New York'taki Dış İlişkiler Konseyi'nde halka açık bir konferans sırasında yaptı.

Stoltenberg, "Savaş aktif bir aşamada olduğu için onları (Ukraynalıları) hemen bugün ya da yarın davet edemiyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri aynı zamanda Rusya-Ukrayna çatışmasındaki düşmanlıkların sona ermesinin ardından Ukrayna'nın NATO üyesi olabileceğini öne sürdü.

Stoltenberg, "Bunlar birbiriyle bağlantılı konular -- NATO üyeliği, savaşın sona erdirilmesi ve savaş sonrasında kalıcı barışın sağlanması" dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'ya Batı tarzı silahların sağlanması ve Ukraynalı askerlerin eğitilmesinin Ukrayna'yı NATO üyeliğine yaklaştırdığını da sözlerine ekledi.

NATO, Ukrayna'yı 2020 yılında Gelişmiş Fırsatlar Ortağı olarak kabul etmişti.