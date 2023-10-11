NATO-Ukrayna Konseyi Savunma Bakanları İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı marjında, NATO-Ukrayna Konseyi'nin savunma bakanları düzeyinde ilk toplantısı yapıldı. Toplantıya NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da katıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO- Ukrayna Konseyi'nin savunma bakanları düzeyinde ilk toplantısı yapıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı marjında, NATO- Ukrayna Konseyi'nin savunma bakanları düzeyinde ilk toplantısı yapıldı. Toplantıya NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da katıldı.

Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bugün Ukrayna'daki durumu ve NATO'nun şimdi ve uzun vadede devam eden desteğini tartışacağız. Karşı saldırı sürüyor. Ukraynalılar ilerliyor. Onlar toprak kazanırken, Rusya ise toprak kaybediyor" dedi.

Stoltenberg, "Ukrayna, bağımsız demokratik bir devlet olarak varlığını sürdürmek ve ait olduğu Avrupa Atlantik ailesine entegre olmak için NATO'nun desteğine güvenebilir. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız" dedi. - BRÜKSEL