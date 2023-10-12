NATO ülkelerinin savunma bakanları, toplantının ikinci gününde Ukrayna'ya destek, NATO'nun caydırıcılığı, savunması ve Kosova ile Irak'taki misyonlarını ele alacak. Bakanlar ayrıca, Hamas-İsrail çatışması hakkında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan bilgi alacak.

- NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde

BRÜKSEL - NATO ülkelerinin savunma bakanları, toplantının ikinci gününde Ukrayna'ya destek, NATO'nun caydırıcılığı, savunması ve Kosova ile Irak'taki misyonlarını ele alacak. Bakanlar ayrıca, Hamas- İsrail çatışması hakkında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan bilgi alacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Savunma Bakanları Toplantımızda Ukrayna'nın nasıl destekleneceği, caydırıcılık, savunma, NATO'nun Kosova ve Irak'taki misyonları olmak üzere çeşitli konuları ele alacağız. Bu sabah ayrıca Hamas'ın hafta sonu İsrail'e gerçekleştirdiği saldırılar hakkında bilgi alacağız, İsrail Savunma Bakanı tarafından da bilgilendirileceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Austin ise, "Bu, Vilnius'taki zirveden bu yana ilk bakanlar toplantımız. Bu toplantıda liderlerimizin Vilnius'ta aldığı kararları nasıl uygulayacağımız üzerinde çalışmak için harika bir fırsatımız olacağını düşünüyorum" dedi.

Austin, "NATO'nun savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirmeye odaklanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.