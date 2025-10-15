Haberler

Güncelleme:
NATO üyesi 32 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılan toplantıda, ittifakın savunma ve caydırıcılığını güçlendirme konuları ele alınacak. Türkiye'yi temsil eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

NATO üyesi 32 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın Brüksel'de başladığı bildirildi.

NATO üyesi 32 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla bölgesel güvenlik konularının ele alındığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Brüksel'de başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ağırlıklı olarak ittifakın savunma ve caydırıcılığını güçlendirme konularının ele alınacağını belirtti.

Doğu kanadında güvenliği artıran 'Eastern Sentry' (Doğu Gözcüsü) girişimini de değerlendireceklerini söyleyen Rutte, "Aynı zamanda dronlar nedeniyle ortaya çıkan yeni denemelerle mücadele etmek için yeni bir girişim açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katılıyor. Güler'in toplantılar kapsamında çok sayıda mevkidaşıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
