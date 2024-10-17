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NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Toplanıyor

NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Toplanıyor
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NATO ülkelerinin savunma bakanları, yeni Genel Sekreter Mark Rutte'nin başkanlığında, İttifak'ın savunma stratejilerini ve uluslararası işbirliklerini görüşmek üzere bir araya geliyor. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.

NATO ülkelerinin savunma bakanları, yeni Genel Sekreter Mark Rutte'nin başkanlık edeceği ilk toplantıda bir araya gelecek.

NATO ülkelerinin savunma bakanları, yeni Genel Sekreter Mark Rutte'nin başkanlık edeceği ilk toplantıda, İttifak'ın savunma ve caydırıcılığının artırılması, Ukrayna'nın desteklenmesi, Asya-Pasifik bölgesi ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklığın derinleştirilmesi, Kosova ile Irak'taki NATO misyonlarının faaliyetlerini görüşmek üzere bir araya gelecek.

İki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı bugün Brüksel'deki karargahta düzenlenecek. Bu, 1 Ekim'de göreve gelen Rutte'nin başkanlık edeceği ilk toplantı olacak. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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