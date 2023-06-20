NATO'nun Air Defender 2023 Tatbikatı Gerçekleştirildi

NATO'nun bugüne kadarki en büyük hava tatbikatı olan Air Defender 2023'te seçkin gözlemci günü gerçekleştirildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve diğer 19 ülkenin Hava Kuvvetleri komutanları katıldı. Tatbikatın sivil hava trafiği üzerindeki etkisinin beklenenden daha az olduğu açıklandı.

NATO'nun bugüne kadarki en büyük hava tatbikatı olan Air Defender 2023'te seçkin gözlemci günü gerçekleştirildi.

Jagel Hava Üssü'nde düzenlenen seçkin gözlemciler gününe NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Federal Meclis Savunma Komisyonu üyeleri, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve diğer 19 ülkenin Hava Kuvvetleri komutanları katıldı.

Savunma Bakanı Pistorius, burada yaptığı açıklamada, özgürlük ve güvenlik için çok çalışılması ve şüphe durumunda savunulması gerektiğini belirterek, "Çünkü güvenliğimize yönelik tehditler gerçek." dedi.

Pistorius, tatbikatın sivil hava trafiği üzerindeki etkisinin şu ana kadar beklenenden daha az olduğunu söyledi.

Avrupa hava savunma konularıyla ilgili görüşmeler için önceki gün Fransa'ya gittiğini hatırlatan Pistoruis, Avrupa hava savunma ve silahlanma endüstrisi hedefi konusunda Fransa ile bir anlaşmazlık olmadığına işaret etti. Pistoruis, "Diğer soru ise o zamana kadar ne olacağıdır. (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron'un görüşüne göre, köprü teknolojilerine hemen geçecek kadar acelemiz yok ama Avrupa'da geliştirmekte olduğumuz teknolojiler hazır olana kadar bekleyebiliriz. Biz ve diğer pek çok kişi bu konuda ikna olmuş değiliz." ifadelerini kullandı.

Jens Stoltenberg ise Air Defender 2023'ün Avrupa ile ABD arasındaki güçlü ittifakı gösterdiğini anlattı.

Stoltenberg, tatbikatın NATO'nun ittifak topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğu yönünde açık bir mesaj gönderdiğini belirterek, "Bunu bir çatışmayı kışkırtmak için değil, bir çatışmayı önlemek için yapıyoruz. Herhangi bir potansiyel düşman NATO'nun bir bütün olarak orada olduğunu ve hava gücüyle hızlı bir şekilde takviye edebileceğini bildiği sürece hiçbir saldırı olmayacaktır." dedi.

NATO Genel Sekreteri ayrıca Almanya'nın gelecek yıldan itibaren gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'si oranında NATO savunma harcaması hedefini tutturacak olmasını memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi için daha fazla uçaksavar füzesi tedarik edeceklerini açıklayan Stoltenberg, "Bu hayat kurtaracak." diye konuştu.

Alman hava kuvvetlerinden alınan bilgiye göre, şu ana kadar sivil uçuş operasyonlarında kaydedilen gecikmelerin yaklaşık yüzde 20'si askeri tatbikattan kaynaklandı veya uçuş başına 15 dakika gecikme kaydedildi.

Tatbikatın başlangıç tarihi olan 12 Haziran'dan bu yana yaklaşık 1300 sorti gerçekleştirildiği belirtildi.