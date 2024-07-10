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NATO Zirvesi: Biden Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sözü verdi

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NATO'nun 75. yıl zirvesi Washington'ın ev sahipliğinde başladı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sözü verdi. Biden ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı haritadan silmek istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirvede Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağını söyledi.

NATO'nun 75. yıl zirvesi Washington'ın ev sahipliğinde başladı. Zirvenin açılışında konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sözü verdi.

Zirvenin açılış konuşmasını, birliğin 75 yıl önceki kuruluş anlaşmasının imzalanmış olduğu Mellon Oditoryumu'nda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptı.

2. Dünya Savaşı sonrası, 1949 yılında liderlerin "barışın taahhüdü ve özgürlüklerin korunması net hedefiyle" NATO'yu kurduğuna vurgu yapan Stoltenberg, NATO'yu "tarihin en başarılı birliği" olarak niteledi.

Stoltenberg'den sonra mikrofonu alan ABD Başkanı Biden da İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla üye sayısı 32'ye çıkan NATO'nun her zamankinden güçlü olduğu mesajını verdi.

NATO'nun Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2'sinin savunma bütçesine harcanması zorunluluğuna 23 ülkenin uyduğunu vurgulayan Biden, "NATO'nun temelinde demokratik bir karaktere sahip olduğunu unutmayın. Hep de öyle olacak" dedi.

"Putin Ukrayna'yı haritadan silmek istiyor"

Biden'ın konuşmasında önemli bir yeri, Rusya'nın iki yıldan fazla süre önce işgal hareketi başlattığı Ukrayna aldı.

Biden; ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya'nın birlikte Ukrayna'ya gelecek aylarda "onlarca ek taktiksel hava savunma sistemi" göndereceğini belirtti.

ABD'li yetkililer paketin Patriot füzeleri ve bileşenlerini içereceğini belirtti.

"Putin Ukrayna'ya tamamen boyun eğdirmek, Ukrayna'nın demokrasisini, kültürünü yok etmek ve ülkeyi haritadan tamamen silmek istiyor" diyen Biden Ukrayna'nın Putin'i durdurabilecek gücü olduğunu ve bunu başaracağını söyledi.

Rusya'nın Pazartesi günü Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda Kiev'deki bir çocuk hastanesi de hedef alınmıştı.

ABD'de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ise katıldığı başka bir toplantıda yaptığı konuşmada Pazartesi günü Rus saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 43 olduğunu belirtti ve "Artık güçlü kararlar almanın vakti geldi, Kasım'ı ya da ilerleyen ayları bekleyemeyiz. Bunun sona ermesi için Putin'e karşı hep birlikte taviz vermeden hareket etmeliyiz" diye konuştu.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov saldırıların ardından, daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını belirterek müttefiklerine çağrıda bulunmuştu.

Biden zirve açılışındaki konuşmasının ardından, genel sekreterliği döneminde NATO'nun çok fazla yol kat ettiğini söylediği Stoltenberg'i sahneye çağırarak ona "Başkanlık Özgürlük Madalyası" takdim etti.

NATO'nun 13. Genel Sekreteri olan Stoltenberg, 2014'ten bu yana bu görevi yürütüyor.

Erdoğan da zirvede: Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak üzere ABD'ye gitti.

Erdoğan zirveye gitmeden önce yaptığı açıklamada, ABD'de yapacağı görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğini belirtti.

Erdoğan Gazze'yle ilgili olarak da "Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik süregiden katliamları gündeme taşıyacağız. Bu vahim tablo karşısında uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını ve Filistin'de adil, kalıcı barış tesis edilmeden küresel vicdanın rahat bir nefes almasının mümkün olmayacağını vurgulayacağız" diye konuştu.

BBC

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