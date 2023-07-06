NATO, Kosova ve Sırbistan'ı anlaşmalara uymaya çağırdı
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NATO operasyonlardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Goffus, Kosova'da meydana gelen gerginlikle ilgili olarak Kosova ve Sırbistan'ı anlaşmalara uymaya çağırdı. Goffus, kalıcı istikrarın siyasi çözümle sağlanması gerektiğini belirtti.
NATO operasyonlardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Goffus, dün Kosova'da temaslarda bulunup Kosova'nın kuzeyinde meydana gelen gerginlikle ilgili Kosova ve Sırbistan'ı anlaşmalara uymaya çağırdı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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