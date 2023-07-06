NATO, Kosova ve Sırbistan'ı anlaşmalara uymaya çağırdı

NATO operasyonlardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Goffus, Kosova'da meydana gelen gerginlikle ilgili olarak Kosova ve Sırbistan'ı anlaşmalara uymaya çağırdı. Goffus, kalıcı istikrarın siyasi çözümle sağlanması gerektiğini belirtti.