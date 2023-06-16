NATO, Kosova ve Sırbistan'a gerilimi azaltma çağrısı yaptı

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Kosova ve Sırbistan'a gerilimi derhal azaltma ve tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu. KFOR'un basınla paylaştığı açıklamada, "Dün üç Kosova polis memuru Sırp polisi tarafından gözaltına alındığında KFOR misyonu bölgede değildi. KFOR bölgeye bir ekip gönderdi ve Kosova kurumlarının temsilcileri ve Sırp makamlarıyla temas kurdu. KFOR ayrıca AB'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) ile düzenli temas halindedir." ifadelerine yer verildi.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Kosova ve Sırbistan'a gerilimi derhal azaltma ve tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.

KFOR'un basınla paylaştığı açıklamada, "Dün üç Kosova polis memuru Sırp polisi tarafından gözaltına alındığında KFOR misyonu bölgede değildi. KFOR bölgeye bir ekip gönderdi ve Kosova kurumlarının temsilcileri ve Sırp makamlarıyla temas kurdu. KFOR ayrıca AB'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) ile düzenli temas halindedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca her iki tarafa, gerilimi derhal azaltma ve daha fazla tırmanışa yol açabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

KFOR'un Kosova'daki tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlamak için görevini tam olarak uygulamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Belgrad ile Priştine arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik AB liderliğindeki diyaloğu ilerletmek için gerekli güvenlik çerçevesini sağlamaya devam ediyor." denildi.

Kosova- Sırbistan arasında devam eden gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Kosova polisi, 13 Haziran'da, KFOR unsurlarına ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosova polisi mensubu olduğu belirlenen 3 kişiyi " Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülke sınır bölgesinde gözaltına alırken, Kosova, polis memurlarının Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunmuştu.

Sırbistan ise Milenkovic'in gözaltına alınmasına tepki gösterirken, Sırp lider Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin savaş çıkarmak istediğini iddia etmişti.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.