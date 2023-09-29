NATO, Kosova'daki Durumu Güçlendirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova'daki durum hakkında bilgilendirme yaparak KFOR'un varlığını ve vaziyetini güçlendirdiklerini belirtti. NATO'nun KFOR misyonu, Kosova'da yaşayan insanlar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamak amacıyla tüm önlemleri alacağını vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Kosova'daki durum hakkında bilgilendirme yaparak "Mayıs ayından bu yana KFOR'un varlığını ve vaziyetini güçlendirdik. Daha dün Kuzey Atlantik Konseyi mevcut durumu ele almak üzere ilave kuvvetlere yetki verdi" dedi.

Stoltenberg adına NATO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"NATO'nun KFOR misyonu Kosova genelinde görünür ve çevik bir konumdadır. Kosova'da yaşayan tüm insanlar için güvenli ve emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlamak için her zaman gerekli tüm önlemleri alacağız. Bunu tarafsız bir şekilde ve BM yetkilerimiz doğrultusunda yapıyoruz.

Mayıs ayından bu yana KFOR'un varlığını ve vaziyetini güçlendirdik. Daha dün Kuzey Atlantik Konseyi mevcut durumu ele almak üzere ilave kuvvetlere yetki verdi.

Komutanımızın KFOR'un görevini yerine getirebilmesi için gerekli kaynaklara ve esnekliğe sahip olduğundan emin olmaya her zaman devam edeceğiz. Gerektiğinde KFOR'un vaziyetinde daha fazla ayarlama yapmaya hazırız."