NATO, Kosova'da Sırp göstericilerin KFOR birliklerine saldırısını kınadı

NATO tarafından yapılan açıklamada, Kosova'da Sırp göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda NATO'nun Kosova Barış Gücü'ne (KFOR) bağlı askerlerin yaralandığı belirtilerek, "NATO birliklerine yönelik saldırılar kabul edilemez" denildi.

NATO tarafından yapılan açıklamada, Kosova'da Sırp göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda NATO'nun Kosova Barış Gücü'ne (KFOR) bağlı askerlerin yaralandığı belirtilerek, "NATO birliklerine yönelik saldırılar kabul edilemez" denildi.

Kosova'nın kuzeyinde NATO'nun Kosova Barış Gücü'ne (KFOR) bağlı askerlerin yaralanması sonrası NATO yazılı açıklama yaptı. Kosova'nın kuzeyindeki Zvecan Belediyesi'nde meydana gelen protestolarda göstericilerin kontrol altına alınması sırasında KFOR'da görevli yaklaşık 25 askerin yaralandığı belirtilerek, "Geçtiğimiz günlerde yeni seçilen belediye başkanlarının göreve başlaması sonrası meydana gelen şiddetli gösterileri kontrol altına almak için bu öğleden sonra Kuzey Kosova'nın 4 belediyesine KFOR birlikleri konuşlandırıldı. Kalabalığa karşı koyarken, İtalyan ve Macar KFOR birliğinin birkaç askeri saldırılara maruz kaldı" denildi.

Yaralı askerlerin hemen tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, NATO birliklerine yönelik sebepsiz saldırıların kabul edilemez olduğu aktarılarak, KFOR'un görevini tarafsız bir şekilde yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı.

Kosova'nın kuzeyinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede şu ana kadar 75 kişi yaralandı. - BRÜKSEL