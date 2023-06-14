NATO Genel Sekreteri: Ukrayna ilerleme kaydetti, toprak geri aldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başlattığı saldırıda ilerleme gösterdiğini, daha fazla toprağı geri aldığını bildirdi. Stoltenberg, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği hakkında da açıklamalarda bulundu. NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında savunma sanayisi şirketleriyle görüşmeler de yapılacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başlattığı saldırıda ilerleme gösterdiğini, daha fazla toprağı geri aldığını bildirdi.

Stoltenberg, 15-16 Haziran'daki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın brifinginde gazetecilere açıklamalar yaptı.

Savunma bakanları toplantısının, Ukrayna'nın büyük bir karşı taarruz yürüttüğü sırada yapıldığına işaret eden Stoltenberg, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un NATO üyelerine sahadaki durum hakkında bilgi vereceğini söyledi.

Stoltenberg, "Henüz taarruzun ilk günleri. Bunun savaşın dönüm noktası olup olmayacağını bilmiyoruz. Ancak Ukraynalıların ilerleme kaydettiğini ve daha fazla toprağı geri aldığını görüyoruz." dedi.

Ukrayna'nın ne kadar kazanım elde ederse müzakere masasında elinin o kadar güçlü olacağını vurgulayan Stoltenberg, "Ukrayna toprak kazandıkça Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muharebe alanında kazanamayacağını anlaması, adil bir barış için müzakereye oturması ihtimali artıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın olası NATO üyeliği

Ukrayna'nın olası NATO üyeliği hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, NATO'nun kapısının açık olduğunu, Finlandiya ve İsveç'i üyeliğe davet ederek bunu gösterdiklerini söyledi.

Müttefiklerin daha önce Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında birçok konuda anlaştığını dile getiren Stoltenberg, Ukrayna'nın doğru zaman geldiğinde üye olacağını söylediklerini hatırlattı.

Stoltenberg, "Bu savaş bittiğinde Ukrayna'nın güvenliğinin temini için güvenilir düzenlemeler bulunmasını sağlamalıyız ki tarih tekerrür etmesin ve Rusya dinlenip, yeniden silahlanıp yeni bir saldırı düzenlemesin." dedi.

NATO'nun 11-12 Temmuz'daki Vilnius Zirvesinde Ukrayna ile dayanışmayı vurgulamak için güçlü bir mesaj vereceklerini aktaran Stoltenberg, "Ukrayna'nın geleceğinin NATO'da" olduğunu dile getirdi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı

NATO üyesi 31 ülkenin savunma bakanları yarın Brüksel'deki NATO karargahında iki günlük toplantıda Ukrayna ağırlıklı bir gündemle bir araya gelecek.

İlk gün NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı düzenlenecek. Komisyonun ilerleyen dönemde Konsey seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Böylece NATO-Ukrayna ilişkisi ve işbirliğinin siyasi seviyesinin yükseltilmesi isteniyor. Komisyon seviyesindeyken karar alma yapısı bulunmayan mekanizmanın Konsey haline dönüştüğünde alt komiteler gibi yapılar sayesinde karar alma imkanı bulunacağı belirtiliyor.

NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısından sonra ABD öncülüğünde oluşturulan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı yapılacak. Burada Reznikov sahadaki gelişmeleri NATO ülkelerine aktaracak ve Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları ele alınacak.

İki günlük NATO toplantısında ayrıca NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasının güçlendirilmesi görüşülecek. Görüşmeler bölgesel planları içerecek. Bu planlar yeni bir NATO kuvvet yapısı gerektiriyor. Bölgesel planlar hayata geçtiğinde 300 binden fazla asker yüksek hazırlık seviyesinde bulunacak. Bunlara ciddi miktarda hava ve deniz kuvveti destek verecek. Ayrıca komuta ve kontrol düzenlemeleri de yeni şartlara uyumlu hale getirilecek.

Savunma bakanlarının iki günlük görüşmeleri sırasında NATO'nun İngiltere'deki Deniz Komutanlığı bünyesinde yeni bir Kritik Denizaltı Altyapısı Güvenliği Merkezi kurulması konusunda uzlaşması bekleniyor.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemi yoğun

NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında savunma sanayisi şirketleriyle görüşmeler de yapılacak.

Bu kapsamda küçük, orta ve büyük ölçekli savunma sanayisi üreticileri gayriresmi görüşmeler için Brüksel'e davet edildi.

Görüşmeler sırasında bakanların savunma sanayisi temsilcileriyle üretimin artırılması, arz zincirlerinin devamlılığının sağlanması ve işbirliklerinin artırılması gibi konuları ele alması hedefleniyor. Görüşmelere Ukrayna ve Avrupa Birliği de katılacak.

Bakanların Savunma Üretimi Eylem Planı'nı değerlendirmesi, planın Vilnius Zirvesi sırasında kabul edilmesi amaçlanıyor.

Plan, silah ve mühimmat stoklarındaki eksikliklerin hızlıca giderilmesini, ortak mühimmat teminini, mühimmat ve malzemelerin müşterek işlerliğinin artırılmasını hedefliyor.

NATO bakanları, iki günlük birlikteliklerinde Nükleer Planlama Grubu Toplantısı'na da katılarak mevcut güvenlik ortamının nükleer silah boyutlarını ele alacak ayrıca NATO'nun nükleer caydırıcılığının uyumlandırılması için devam eden çalışmaları gözden geçirecek.