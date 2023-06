NATO Genel Sekreteri: Tüm Müttefikler Ukrayna'nın NATO Üyeliği Konusunda Hemfikir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tüm müttefiklerin Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda hemfikir olduğunu ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirdiğini açıklayarak, " Ankara'yla yakın ve sürekli bir iletişim içindeydim" dedi.

NATO'nun temmuz ayında Vilnius'taki zirvesi öncesi Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının odak noktasının Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği olduğunu ve NATO'nun Ukrayna'ya benzeri görülmemiş bir yardım sağladığını belirten Stoltenberg, "Ukrayna kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını özgürleştirmek için ihtiyaç duydukları kapasiteye sahip olduklarından eminim ama NATO olarak daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

Stoltenberg, güçlü finansman ile destek paketi üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu Ukrayna'nın uzun vadede caydırıcılığını ve savunmasını sağlayacak. Güvenlik ve savunma alanlarının yeniden inşasına yardımcı oalcak" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın veto hakkı yok"

Mevcut NATO-Ukrayna Komisyonu'nun NATO-Ukrayna Konseyi'ne dönüştürülmesi konusunu görüştüklerini ve bunun önemli bir adım olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın üyelik hedeflerini ele aldık. Tüm müttefikler, NATO'nun kapısının Ukrayna'ya açık olduğu konusunda hemfikir. Üyelik konusunda karar verme yetkisi sadece müttefikler ve Ukrayna'ya aittir. Rusya'nın veto hakkı yok" şeklinde konuştu.

Tüm müttefiklerin Ukrayna'nın NATO üyesi olması konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Stoltenberg, şu anda en önemli şeyin Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak galip gelmesi olduğunu söyledi. Stoltenberg, "Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ancak, savaş bittiğinde gelecekte Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almak için güvenilir düzenlemelerin yürürlükte olmasını sağlamalıyız" dedi.

"Yakında Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyorum"

İsveç'in NATO üyeliğinin de bir an önce tamamlanması için çalıştığını dile getiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve yakında Türkiye'ye ziyaret etmeyi planlıyorum. İsveç'te terörle mücadele yasasının bugün yürürlüğe girmesini de memnuniyetle karşılıyorum. Bu İsveç'in geçen yıl Madrid'de imzaladığı Üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında yapmayı taahhüt ettiklerini yerine getirdiğini gösteriyor. İsveç'in NATO'ya hızlı bir şekilde katılması ittifak güvenliğine de katkıda bulunacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Süreci tekrar başlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum"

Toplantı sonrası basın mensuplarına konuşan Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ve belki de Finlandiya Başbakanı ile birlikte oraya geleceğinizi ve gitmeye çalışacağınızı biliyor mu?" sorusu üzerine, "Kendisiyle 2 gün önce konuştum bu nedenle de personelimiz ayrıntıları araştırıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaştığımız konulardan biri de benim Ankara'ya tekrar gitmem gerektiğiydi. Türkiye'ye en son sonbaharda gitmiştim ve orada geçirdiğim zamanda farklı telefon görüşmeleri ve toplantılar yapmak ilerleme kaydetmemizi sağladı. Haziran ayında aldığımız Finlandiya ve İsveç'i davet etme kararı hem bizim için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir karardı. O zamandan bu yana Ankara'yla yakın ve sürekli bir iletişim içindeydim. Devamlı bir işleyişe sahibiz ve ileriye dönük olarak Finlandiya'nın üyeliğinin onaylanmasını sağlamak için anlaştık. Türkiye bir seçim dönemi vardı bu nedenle temaslar yoğun değildi fakat seçimin bitmesiyle diyalogların ve süreci tekrar başlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ankara'ya yalnız gitmeyi planladığını belirten Stoltenberg, "İsveç'le ilişki kurmak için başka fırsatlar da olacaktır. Tabii ki Stockholm ile de çok yakın temas halindeyiz. İsveç Dışişleri Bakanı ile burada NATO bakanları toplantısında konuştum ve Stockholm ile yakın temas halinde kalacağız" ifadelerini kullandı. - OSLO