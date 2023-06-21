NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Vilnius NATO Zirvesi hazırlıkları için Litvanya'ya gidiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyi Daimi Temsilcileri ve Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer ile birlikte Vilnius NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında Litvanya'ya gidecek. Stoltenberg, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Başbakan Ingrida Simonyte ile görüşecek ve 'Griffin Storm 2023' tatbikatına katılacak.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyi Daimi Temsilcileri ve Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer ile 26-27 Haziran tarihleri arasında gelecek ay yapılacak Vilnius NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında Litvanya'ya gidecek.

Stoltenberg, 26 Haziran'da başkent Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir araya gelecek. Nauseda ile Stoltenberg aynı günün ilerleyen saatlerinde başkentin kuzeydoğusundaki General Silvestras Zukauskas Eğitim Alanı'nda 'Griffin Storm 2023' tatbikatına katılacak. Tatbikata ayrıca Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas da katılacak. Stoltenberg, akşam saatlerinde ise Vilnius Belediye Binasında Manfred Wörner Madalyası ödül törenine katılacak ve madalyanın verileceği Litvanya'nın eski Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite'ye hitaben bir konuşma yapacak.

Genel Sekreter Stoltenberg 27 Haziran'da ise yine başkent Vilnius'ta ülkenin Başbakanı Ingrida Simonyte ile bir görüşme gerçekleştirecek.