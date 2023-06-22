NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Sırbistan ve Kosova liderlerinin görüşmesinden memnun

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan ve Kosova liderlerinin, bugün AB öncülüğündeki Belgrad- Priştine Diyaloğu kapsamında yapacağı görüşmeden memnuniyet duyduğunu, NATO'nun, AB'nin çabalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Stoltenberg, Karadağ'ın yeni Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile NATO karargahında görüştü.

İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, Kosova ve Sırbistan liderlerinin son dönemdeki gerginliğin ardından bugün AB öncülüğündeki Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında bir araya gelecek olmasıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi:

"Kosova'daki gerilimlerin düşürülmesi önemlidir ve bu her iki taraf için de bir görev ve sorumluluktur. Bu nedenle NATO, AB tarafından kolaylaştırılan diyalog çerçevesinde gerilimi azaltmak için gösterilen çabaları memnuniyetle karşılamaktadır."

NATO'nun, gerilimi azaltmak ve barışçıl bir çözüm bulmak için ileriye dönük bir yol bulma konusunda AB ile birlikte çalıştığını vurgulayan Stoltenberg, NATO'nun bölgedeki askeri varlığını artırmasının tüm toplulukların serbest hareketini sağlamayı ve AB'nin diplomatik çabalarını desteklemeyi amaçladığını kaydetti.

Stoltenberg, "Bu nedenle, her iki tarafı da diyaloğa iyi niyetle katılmaya ve Kosova'daki gerilimi daha da tırmandırabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ise iki taraf arasında AB öncülüğündeki diyaloğu desteklediklerini belirterek, "Gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunuyoruz. Sırbistan ve Kosova liderlerinin, bugün AB diyaloğu çatısı altında Brüksel'de bir araya geleceklerini görmekten çok mutluyum ve bunu güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bölgemiz için önemlidir." diye konuştu.

AB, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin, haftalar süren gerginliğin ardından bugün Brüksel'de bir araya geleceklerini duyurmuştu.

Karadağ'da yeni hükümet

Karadağ'da 11 Haziran'daki erken seçim neticesinde kurulacak hükümetle ilgili fikri sorulan Stoltenberg, "Karadağ'da yeni hükümetin ortak değerlerimizi korumaya ve Karadağ'ın bir NATO müttefiki haline gelmesini sağlamaya kararlı olacağından kesinlikle eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic de "Hem kişisel beklentim hem oy kullanmış halkın beklentisi, ülkenin gerçekten Avrupa ve reform yanlısı, NATO'ya üyeliğimizi hızlandıran ve komşularımızla iyi ilişkiler yürütebilen bir hükümete kavuşacağıdır." görüşünü paylaştı.