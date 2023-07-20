NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Kosova'daki Gerginlikleri Görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova'nın kuzeyindeki gerginlikler hakkında görüşme gerçekleştirdi. Stoltenberg, "Gerginliğin azaltılması önemlidir, bu nedenle tüm tarafları gerginliği azaltmaya ve gerilimi artıracak eylem ve söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sizinle bir araya gelme ve Kosova'nın kuzeyinde karşılaştığımız güçlükleri ele alma fırsatı bulduğum için müteşekkirim. Bildiğiniz gibi NATO, barışı koruma misyonumuz olan KFOR misyonu ile uzun yıllardır orada bulunmaktadır. Oradaki misyonumuz BM yetkisine dayanmaktadır. Oradaki görevimizi tarafsız bir şekilde yürütüyoruz. Tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlıyoruz. Mayıs ayında birliklerimiz saldırıya uğradı ve üçü ağır olmak üzere 93 kişi yaralandı. Bu kabul edilemez bir durumdur. NATO, Kosova'nın kuzeyinde artan gerilim ve karşılaştığımız güçlükler karşısında varlığını yaklaşık 500 askerle arttırmıştır" dedi.

Stoltenberg, gerginliğin artmasıyla sonuçlanacak eylemlerden ve söylemlerden kaçınılması konusunda çağrıda bulunarak, "Görevimizi tarafsız bir şekilde yürütmeye ve BM yetkisini uygulamak için gerekli güçlere sahip olduğumuzdan emin olmaya devam edeceğiz. Gerilimin azaltılması önemlidir, bu nedenle tüm tarafları gerilimi azaltmaya, gerilimi artıracak eylem ve söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. İleriye dönük tek yolun, NATO tarafından güçlü bir şekilde desteklenen ve AB tarafından kolaylaştırılan diyaloğa katılmak olduğuna kuvvetle inanıyoruz. Sırbistan NATO'nun uzun soluklu bir ortağıdır ve bu diyaloğa yapıcı bir şekilde katılacağınıza güveniyoruz" diye konuştu.