NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bir araya gelecek

NATO, Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yarın bir araya geleceğini duyurdu.

NATO'dan yapılan açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Sayın Jens Stoltenberg 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü Brüksel'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic ile bir araya gelecektir. Ortak açıklamalarda bulunacaklar" denildi.

Öte yandan Stoltenberg dün Brüksel'de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Stoltenberg görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaki NATO Zirvesi'nin ardından Başbakan Giorgia Meloni ile tekrar bir araya gelmek harika. İtalya'nın NATO'ya yaptığı önemli katkılar ve Ukrayna'ya verdiği sarsılmaz destek için kendisine teşekkür ettim. Terörizm ve güneydeki istikrarsızlık da dahil olmak üzere NATO'nun her yönden karşılaştığı güçlüklere nasıl yanıt vereceğini ele aldık" ifadelerini kullandı.