NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'daki durum iç mesele

Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rusya'daki durumun yakından izlendiğini söyleyen Stoltenberg, " Rusya'daki durumu da takip ediyoruz. Hafta sonu yaşanan olaylar Rusya'nın iç meselesidir ve Başkan Putin'in Kırım'ı yasadışı ilhakı ve Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla yaptığı büyük stratejik hatanın bir başka göstergesidir" dedi.

Ayrıca, NATO'dan yapılan açıklamada görüşmede iki liderin, gelecek ayki Vilnius Zirvesi için son hazırlıkları ele aldığı belirtildi. Bu hazırlıklar arasında çok yıllı bir yardım paketi ve Ukrayna ile siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra yeni bölgesel planlar ve hava ve füze savunması için dönüşümlü bir modelle müttefiklerin caydırıcılığının ve savunmasının güçlendirilmesinin de yer aldığı ifade edildi.