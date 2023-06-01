NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Kosova'ya ek asker gönderme kararı siyasi çözümden vazgeçmek anlamına gelmez

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova'ya ek asker gönderme kararının NATO'nun siyasi çözümden vazgeçtiği anlamına gelmediğini, kararın gerginliği azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Stoltenberg, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen gayriresmi nitelikli NATO dışişleri bakanları toplantısının girişinde konuştu.

AA muhabirinin NATO'nun Kosova'ya ilave 700 asker göndermesi ve bir taburu hazır bulundurmasının, İttifak'ın çatışmaların Avrupa'ya yayılacağı yönünde bir endişesi olduğu anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine Stoltenberg, "Bu NATO'nun siyasi bir çözümden vazgeçtiği anlamına gelmez." yanıtını verdi.

Jens Stoltenberg, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliği azaltmak için asker gönderdiklerini belirterek, durumun kötüleşmesi halinde bir taburun hazır olduğunu da yineledi.

Ukrayna

Toplantının gündeminde Ukrayna'ya verilecek uzun dönemli desteğin ve bu ülkenin NATO üyeliğiyle ilgili hedeflerinin bulunduğunu belirten Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Savaş bittiğinde tarihin tekerrür etmemesini sağlamalıyız. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu saldırganlığının gerçekten durmasını sağlamalıyız. Bu nedenle, savaşın sona ermesinden sonra Ukrayna'nın güvenliğini garanti edecek çerçevelere ihtiyacımız var. Bugünkü toplantıda Ukrayna'ya uzun vadeli desteği tartışacağımızı umuyorum. Daha sonrasında Vilnius Zirvesi'nde de Ukrayna'yı desteklemek için uzun vadeli bir plan ve çok yıllı bir taahhüt üzerinde anlaşmaya varacağımızı umuyorum."

Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğiyle ilgili soruyu ise, "Bir fikir birliği ve ileriye dönük bir yol bulacağımızdan eminim. Halihazırda gayri resmi tartışmalarımız iyi düzeyde. Bazı temel mesajlar üzerinde hemfikiriz. Geçen yıl Ukrayna'nın bu ittifaka üye olacağı konusunda hepimiz hemfikirdik. Ukrayna NATO'ya doğru ilerlediği için ortak somut adımlar atıyoruz. Sovyet standartlarından NATO standartlarına geçiyorlar ve biz de bunu yapmalarına yardımcı oluyoruz." diye yanıtladı.