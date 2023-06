NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya katılımını ele almak üzere Ankara'ya gidecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'te gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in mümkün olan en hızlı şekilde İttifak'a katılımını nasıl sağlayabileceğimizi ele almak üzere yakında Ankara'ya gideceğim" dedi. Stoltenberg ayrıca, "Terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadele etmek için Türkiye ile birlikte çalışmamız önem arz etmektedir ve bundan ötürü NATO müttefiklerinin yaptıklarının yanı sıra İsveç'in son bir ay içerisinde terörle mücadeleyi ve Türkiye ile işbirliğini arttırmak üzere yaptıklarını da memnuniyetle karşılıyorum. İsveç'in katılım protokolünün yakında onaylanacağından eminim" diye konuştu.

Norveç'in başkenti Oslo'daki gayri resmi NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumu bugün başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantıdan önce açıklamal yaptı. Stoltenberg şunları söyledi:

"BU SAVAŞTAN UKRAYNA'NIN GALİP GELMESİNİ SAĞLAMALIYIZ"

"Temmuz ayında Vilnius'ta düzenlenecek olan Vilnius Zirvesine hazırlık amacıyla bazı konuları ele alacağımız oldukça kapsamlı bir gündemimiz var. En önemlisi de Ukrayna'ya yönelik desteğimizi nasıl arttıracağımızı ve sürdüreceğimizi ele alacağız. Son aylarda NATO müttefikleri ve ortakları Ukrayna'ya eşi benzeri görülmemiş düzeyde destek sağlayarak Ukrayna topraklarının geri alınmasına ve özgürleştirilmesine yardımcı oldular. Ukrayna'nın üyelik hedefini de ele alacağız. Müttefikler NATO'nun kapısının yeni üyelere açık olduğu konusunda hemfikir. Tüm müttefikler Ukrayna'nın İttifak'a üye olacağı hususunda da hemfikirdir ve tüm müttefikler Ukrayna'nın ne zaman üye olacağına NATO müttefikleri ve Ukrayna'nın karar vereceği konusunda hemfikirdir. Moskova'nın NATO'nun genişlemesi konusunda veto hakkına sahip değil. Ancak en önemlisi, tüm müttefikler şu anda en önemli önceliğin Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir ulus olarak varlığını sürdürmesini sağlamak olduğu konusunda hemfikirdir. Başkan Putin, Rusya bu savaşı kazanmamalıdır. Bu savaştan Ukrayna'nın galip gelmesini sağlamalıyız. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu saldırganlığının gerçekten sona ermesini ve dolayısıyla savaş sona erdikten sonra Ukrayna'nın güvenliğini teminat altına alacak sistem oluşturmalıyız ki tarih tekerrür etmesin.

"İSVEÇ'İN MÜMKÜN OLAN EN HIZLI ŞEKİLDE İTTİFAK'A KATILIMINI NASIL SAĞLAYABİLECEĞİMİZİ ELE ALMAK ÜZERE YAKINDA ANKARA'YA GİDECEĞİM"

Bu hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in mümkün olan en hızlı şekilde İttifak'a katılımını nasıl sağlayabileceğimizi ele almak üzere yakında Ankara'ya gideceğim."

Stoltenberg, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Ankara ziyaretine ilişkin soruya Stoltenberg şu yanıtı verdi:

"Mesajım, İsveç'in NATO'ya tam üyeliğinin İsveç için iyi olduğu kadar İskandinav ülkeleri için, Norveç için, Baltık bölgesi için ve aynı zamanda tüm NATO için ve de tabii ki Türkiye ve diğer müttefikler için de iyi olduğudur. Bu NATO'yu daha güçlü kılacaktır. İsveç'i davet etme yönündeki önemli karar geçen sene alındı ve bu da İsveç'i çok daha güvenli ve güçlü bir konuma getirdi. İttifak'a davet edilen İsveç, geçen yaz alınan davet kararının ardından NATO yapılarına, askeri yapılarımıza, sivil yapılarımıza giderek daha fazla entegre oluyor. Bazı müttefikler İsveç için ikili güvenlik güvenceleri sağladı. Henüz belli değil ancak yakın gelecekte Ankara'ya gideceğim."

"TERÖRÜN HER TÜRÜNE KARŞI MÜCADELE ETMEK İÇİN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünde neleri ele alacaklarına ilişkin bir başka soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Geçen sonbahardan bu yana mesajım İsveç'in tam üye olmasının tüm NATO'nun menfaatine olduğu yönündeydi ve bunu tekrar edeceğim. Mesajım aynı zamanda İsveç'in zaten NATO'ya çok yakın olduğu ve İsveç'i davet etme kararından sonra İsveç'in çok daha güçlü bir konumda olduğu ve bu kararın geçen sene haziran ayında Türkiye'nin de desteklediği bir karar olduğu yönündedir. Ayrıca bugün, yani, 1 Haziran itibariyle İsveç'te yeni terörle mücadele yasalarının yürürlüğe girdiğinin de altını çizmek isterim. Bu yasalar gerçekten de bir fark yaratıyor. İsveç'in terörle mücadelede, örneğin sadece Ankara ve Türkiye'nin değil aynı zamanda İsveç, Avrupa Birliği ve diğer pek çok ülkenin değerlendirmesine göre bir terör örgütü olan PKK da dahil olmak üzere, yeni adımlar attığını göstermektedir. Bundan dolayı, İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe girecek olan yasayı memnuniyetle karşılıyorum. Ayrıca, İsveç ve Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmiş olmasını da memnuniyetle karşılıyorum ve bu da mesajımın bir parçası olacak; zira İsveç, Madrid'de imzalanan bu üçlü mutabakatı yerine getirdiğini göstermiş, kanıtlamıştır. Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri olduğunu unutmamalıyız. Zira başka hiçbir müttefik Türkiye'den daha fazla terör saldırısına uğramamıştır. Terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadele etmek için Türkiye ile birlikte çalışmamız önem arz etmektedir ve bundan ötürü NATO müttefiklerinin yaptıklarının yanı sıra İsveç'in son bir ay içerisinde terörle mücadeleyi ve Türkiye ile işbirliğini arttırmak üzere yaptıklarını da memnuniyetle karşılıyorum. İsveç'in katılım protokolünün yakında onaylanacağından eminim."