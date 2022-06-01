Son dakika: NATO Genel Sekreteri, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerini gidermek için 3'lü zirve gerçekleştirecek - Haberler

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Son dakika: NATO Genel Sekreteri, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerini gidermek için 3'lü zirve gerçekleştirecek

AA - Kasım İleri - Dünya
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Son dakika: NATO Genel Sekreteri, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerini gidermek için 3'lü zirve gerçekleştirecek

Son dakika: Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda güvenlik endişeleri nedeniyle gösterdiği kararlı duruş sonrası NATO'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel'de görüşecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade ederek, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.

Türkiye, terör bağlantıları nedeniyle güvenlik kaygılarının bulunduğu İsveç ve Finlandiyalı yetkililer ile Bürüksel'de bir araya gelecek. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg başkanlık edecek.

Ayrıntılar geliyor...

AA / Kasım İleri - Dünya

Finlandiya Brüksel Türkiye İsveç Dünya Güncel Haberler

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