Son dakika: NATO Genel Sekreteri, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerini gidermek için 3'lü zirve gerçekleştirecek - Haberler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade ederek, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.

Türkiye, terör bağlantıları nedeniyle güvenlik kaygılarının bulunduğu İsveç ve Finlandiyalı yetkililer ile Bürüksel'de bir araya gelecek. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg başkanlık edecek.

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