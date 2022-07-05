Stoltenberg'den mutlusu yok! Türkiye üyelik onayını verince tüm üyelere FETÖ çağrısı yaptı
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılım protokollerinin imzalandığı törende yaptığı konuşmada yapıcı tutumları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıranın NATO'nun yararına olacağını kaydeden Stoltenberg, tüm üyelere çağrıda bulunarak "Hem daha agresif bir Rusya hem de FETÖ terörüne karşı birlikte mücadele etmek gerek" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin İttifak'a katılım protokollerinin imzalanması töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, iki ülkenin bugünden itibaren "davetli" statüsünde NATO'nun çalışmalarına katılacaklarını söyledi.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ
Türkiye, Finlandiya ve İsveç'e yapıcı tutumları için teşekkür eden Stoltenberg, Madrid Zirvesi'ndeki üçlü muhtıranın bugünün mimarı olduğunu ifade etti. Terörle mücadelenin NATO'nun gündeminde üst sıralarda yer aldığını belirten Stoltenberg, "Üçlü muhtıra terörle mücadelede iş birliğini hızlandırmak için iyi bir platform sunuyor" dedi.
"ÜÇ ÜLKENİN İŞ BİRLİĞİ YAPMASI NATO'NUN YARARINA"
Stoltenberg, sınır dışı ve iadelere değinerek muhtıranın bu konuyu da içermesini memnuniyetle karşıladığını, üç ülkenin bu konuda iş birliği yapmasının NATO'nun tümünün yararına olacağını kaydetti. Stoltenberg, "Akılları ve kalpleri kazanmanın en iyi yolu hem daha agresif Rusya hem de FETÖ terörü ile karşı karşıya olduğumuz tüm güvenlik tehditlerine karşı birlikte durmaktır. Hem daha agresif bir Rusya ve elbette FETO terörü" ifadesini kullandı.