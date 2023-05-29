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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Stoltenberg tebrik mesajında, 'Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettim. Birlikte çalışmayı sürdürerek Temmuz'daki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum' ifadelerini kullandı. - ANKARA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Stoltenberg tebrik mesajında, "Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettim. Birlikte çalışmayı sürdürerek Temmuz'daki NATO Zirvesi'ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg Dünya Haberler

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