NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Belarus'ta Nükleer Silah Konuşlandırılması İçin Pozisyonumuzda Değişiklik Görmedik

Bugün başlayan NATO Savunma Bakanları toplantıları kapsamında karargahın girişinde basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belarus'a nükleer silah konuşlandırılmasıyla ilgili yöneltilen soruya, 'Rusya'nın ne yaptığını yakından izliyoruz. Şu ana kadar nükleer pozisyonunda, bizim pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik gerektirecek bir değişiklik görmedik' yanıtını verdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO karargahında bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan NATO Savunma Bakanları toplantıları kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg karargaha gelişinde basına açıklamalarda bulundu.

Öte yandan birkaç gün önce başkent Minsk bölgesinde bir mühimmat üretim tesisini ziyaret eden Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko burada basına yaptığı açıklamada, bu silahların 'caydırıcı' olduğunu, ancak kullanması gerekirse tereddüt etmeyeceğini vurgulayarak, "Kimsenin böyle silahlara sahip bir ülkeyle savaşmak isteyeceğini sanmıyorum. Bunlar caydırıcı silahlardır. Tanrı korusun, modern zamanlarda bu silahların kullanımına ilişkin bir karar vermek zorunda kalabilirim. Ancak bize karşı bir saldırı olursa tereddüt etmeyeceğim" diye konuşmuştu.