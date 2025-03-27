NATO Genel Sekreteri Rutte, Paris'te Ukrayna İçin Zirve Düzenledi

(ANKARA)- NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesine ilişkin Paris Konferansı kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Fransa'da bir araya geldi.

Rutte, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere Başbakanı Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir araya geldiğini bildirdi. Rutte, devlet başkanları ile Paris Konferansına hazırlandıklarını belirterek, "Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışı desteklemek amacıyla çabalarımızı koordine ettik" bilgisini verdi.

Yaklaşık 30 ülkenin lideri, bugün Paris'te Zelenski ile bir araya gelerek, Kiev'in konumunu güçlendirmeyi ve Rusya ile bir barış anlaşması yapılması halinde nasıl bir rol oynayabileceklerini tartışacak.

Fransa, daha önce Ukrayna'ya 2 milyar avro askeri yardım sözü vermişti. Batı medyasında çıkan haberlere göre, Fransa ve İngiltere'nin "istekliler koalisyonu" olarak adlandırdıkları bu üçüncü zirve, Avrupalıların ABD'nin Rusya'ya karşı üç yıldır verdiği mücadelede artık Ukrayna'ya destek veren sağlam bir siper olmadığı yönündeki endişelerini yansıtıyor.

Konferansta Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor.