NATO Genel Sekreteri Rutte: Grönland, NATO'nun kilit öneme sahip bir parçası

NATO Genel Sekreteri Rutte: Grönland, NATO'nun kilit öneme sahip bir parçası
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Grönland'ın NATO'nun güvenliği açısından kritik bir alan olduğunu vurguladı. Arktik bölgesinde artan Rus ve Çin etkisine karşı müttefiklerin güvenliği sağlamak için koordineli adımlar atması gerektiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, " Grönland, NATO'nun kilit öneme sahip bir parçası" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Başbakan Andrej Plenkovic'le ortak basın toplantısında konuştu. Tüm müttefiklerin Arktik bölgesinin güvenliğinin önemi konusunda mutabık olduğunu belirten Rutte, "Çünkü deniz yollarının açılmasıyla Rusların ve Çinlilerin bölgede daha aktif hale gelme riski olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rutte, NATO'nun 7 üyesinin Arktik bölgesinde bulunduğunu vurgulayarak, diğer taraftan Rusya ve Çin'in de bölgede faaliyetlerini artırdığını söyledi. Daha önce de bölgenin güvenliği için görüşmeler yürütüldüğünü kaydeden Rutte, "Arktik bölgesinin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşüyoruz" açıklamasında bulundu.

Grönland'ın NATO'nun kilit öneme sahip bir parçası olduğunun altını çizen Rutte, bu konuda ittifak genelinde çok verimli görüşmeler yaptıklarını da aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

