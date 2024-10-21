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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ukrayna'ya Silah Desteği Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ukrayna'ya Silah Desteği Açıklaması
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya gönderilen silahların kısıtlanmaması gerektiğini belirtti. Rutte, Kiev'in müzakere masasına güçlü bir şekilde gelmesi için desteğin önemine vurgu yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kiev'e gönderilen silahlara ittifak açısından kısıtlama getirilmemesinin daha iyi olacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, G7 Savunma Bakanları dolayısıyla gittiği İtalya'da kamu yayıncısı RAI 3 kanalına açıklamada bulundu. Rutte, bazı müttefik ülkeler arasında Ukrayna'ya destek için gönderilen silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılması ile ilgili tartışma konusunda, "Kiev'in güçlü bir konumda müzakere masasına gelmesini sağlamak için yardıma ihtiyacımız var. NATO açısından kısıtlama getirmemek daha iyi olur ancak sınırlama koyup koymamak müttefiklerin sorumluluğundadır. Bu, NATO'ya bağlı değil, bence kısıtlamalardan kaçınmak daha iyi olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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