NATO Genel Sekreteri Rutte'den AB ile İş Birliği İçin Yeni Adım

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB ile iş birliğini geliştirmek için 'özel bir görev gücü' kurmayı planladığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesine karşı verilecek ortak yanıt hakkında telefon görüşmesi yaptı. Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yoon ile Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi konusunu ele aldıklarını söyleyerek, bu eylemi 'küresel güvenlik için bir dönüm noktası' olarak değerlendirdi.

Rutte, Kuzey Kore birliklerinin birkaç gün içinde Ukrayna'ya karşı savaşa girmesinin beklendiğini kaydederek, NATO'nun artan güvenlik tehditleriyle başa çıkmak amacıyla AB ile iş birliğini geliştirmek için 'özel bir görev gücü' kurmayı planladığını ifade etti.