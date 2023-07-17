NATO Genel Sekreteri Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan Çekilmesini Kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesini kınadığını belirtti. Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı savaşın dünya genelinde savunmasız milyonlarca insana zarar vermeye devam ettiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesini kınadı.

Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesine yönelik tepkiler sürüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Müttefikimiz Türkiye ve BM'nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden tek taraflı olarak çekilme kararını kınıyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı savaş, dünya genelinde savunmasız milyonlarca insana zarar vermeye devam ediyor" dedi. - BRÜKSEL