NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı

NATO'dan yapılan açıklamada, NATO müttefiklerinin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim 2024'e kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Açıklamada, "NATO müttefikleri 4 Temmuz 2023 Salı günü Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim 2024'e kadar bir yıl daha uzatılması konusunda anlaştı. Karar Vilnius Zirvesi'nde NATO devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylanacak" denildi.

Stoltenberg görev süresinin uzatılmasına dair "NATO müttefiklerinin Genel Sekreterlik görev süremi uzatma kararı beni onurlandırmıştır. Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki transatlantik bağ, yaklaşık yetmiş beş yıldır özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sağlamıştır ve daha tehlikeli bir dünyada, büyük ittifakımız her zamankinden daha önemlidir" ifadelerini kullandı.

"GÖREV SÜREMİN UZATILMASINI İSTEMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

Öte yandan Stoltenberg geçen ay yaptığı Almanya ziyareti sırasında başkent Berlin'de Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında kendisine NATO'daki görevini uzatıp uzatmayacağına dair yöneltilen soruya "Bu konuda söyleyecek yeni bir şeyim yok, görev süremin uzatılmasını istemek gibi bir niyetim de yok. Tek planım Genel Sekreter olarak görevime odaklanmak ve bu sonbaharda görev sürem bitene kadar burada işimi yapmak ve gerçekten başka bir planım yok" şeklinde yanıt vermişti.