NATO Genel Sekreteri: İsveç'in NATO üyeliği için çalışmalarımız devam ediyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, 'Ankara'daki toplantı oldukça olumlu geçti' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, " Ankara'daki toplantı oldukça olumlu geçti" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi Brüksel'de basın toplantısı düzenledi. Savunma Bakanları Toplantısı'nda ele alınacak konulara değinen Stoltenberg, İsveç televizyonu muhabirinin Ankara'daki Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısına ilişkin soruyu yanıtladı. Stoltenberg geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek, "Birlikte vakit geçirdik ve İsveç'in NATO üyeliğini de ele aldık Daimi Ortak Mekanizma toplantısı gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

NATO Genel Sekreter Kabine Şefi'nin de toplantıda olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Kendisi ile görüştüm. Toplantının oldukça yapıcı bir ortamda geçtiğini söyledi. Bazı ilerlemeler kaydedildi ve İsveç'in NATO üyeliğinin mümkün olan en kısa sürede onaylanması için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"İsveç üzerine düşeni yaptı"

Henüz kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığını sözlerine ekleyen Genel Sekreter, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Ancak bir ilerleme var. İsveç'in üzerine düşeni yaptığını İstanbul'da ve Ankara'daki görüşmelerimde söyledim. İsveç, anayasasını değiştirdi, terörle mücadele yasalarını güçlendirdiler ve Türkiye'ye silah ihracatı üzerindeki her türlü kısıtlamayı kaldırdı. İsveç'in Türkiye ile masaya oturmasını memnuniyetle karşılıyorum. Üzerinde mutabık kalınan konular temelinde daha fazla neler yapabileceğimizi görüşüyoruz. Dahası, bu hafta PKK bağlantılı bir kişinin sınır dışı edilmesine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı ve bu hem terörle mücadelenin hem de İsveç'in yararına."

Stoltenberg, "İsveç'in NATO'ya tam üyeliği için yürütülen çalışmaların devam edecek" dedi. - BRÜKSEL